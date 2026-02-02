Russische Kampfdrohne trifft Bus: Mindestens 15 Tote Kumpel

Italien hat eine erste Lieferung von Hilfsgütern in die Ukraine entsandt, um Kiew bei der Bewältigung der durch russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur verursachten Energiekrise zu unterstützen, die in mehreren Großstädten eine humanitäre Krise ausgelöst hat. Dies teilte das Büro von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Mittwoch in einer Erklärung mit. Die Lieferung umfasst Heizungskessel und Generatoren.

"Die erste Lieferung von 78 Industriekesseln wurde heute ausgeliefert, weitere 300 sollen in den kommenden Wochen folgen, was einer gesamten Wärmeleistung von etwa 900 MW entspricht", heißt es in der Erklärung. Die großen Heizungskessel sind für beschädigte städtische Netze, Krankenhäuser und grundlegende Dienste bestimmt.

"Diese Initiative der italienischen Regierung wird ausreichend Wärme für etwa 90.000 Haushalte oder eine Stadt mit rund 250.000 Einwohnern bereitstellen", hieß es weiter. Gleichzeitig hat Italien ein Programm zur Entsendung von Generatoren mittlerer und großer Leistung gestartet. Diese sollen Krankenhäuser, Wasserversorgungssysteme und kritische Infrastrukturen im Falle von Stromausfällen unterstützen.

Die Entsendung der Hilfen folgt einem Versprechen, das Meloni dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen am Rande des Europäischen Rates im Oktober gegeben hatte. Die Beziehungen zwischen den beiden Politikern sind sehr freundschaftlich.

