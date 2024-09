TV-Debatte: Wie Kamala Harris Donald Trump an die Kette legte

Sie warf ihm vor, anders als sie, für das amerikanische Volk „keinen Plan zu haben”, weil er am Ende immer nur an sich denke. Fortan präsentierte sich der 78-Jährige, der fast durchweg mit heruntergezogenen Mundwinkeln grimmig blickte, nach den Worten eines US-Kolumnisten „wie ein Stier, der vor lauter Wut das rote Tuch des Matadors nicht mehr sieht”.

David Muir und Linsey Davis unterzogen Trump mehrfach einem Fakten-Check, bei dem der Ex-Präsident nackt auf der Lichtung stand. Zum ersten Mal, als Trump in der Abtreibungsdebatte gegen alle Tatsachen behauptete, die Demokraten würden bis zum neunten Schwangerschaftsmonat Abbrüche befürworten und sogar nach der Geburt Babys „exekutieren”. In keinem einzigen Bundesstaat, so Linsey Davis, sei das legal.

Anders als Trump, der fortwährend geradeaus starrte, wandte sich Harris ihm immer wieder direkt zu. Gestik und Mimik verrieten ihre berufliche Prägung als Staatsanwältin. Sie sprach zu Trump so wie sie in vielen Prozessen zu Angeklagten gesprochen hatte. Trump war die Kreuzverhörtechnik erkennbar unangenehm.

Mit jeder Korrektur wurde Trump zügelloser. Er nannte Harris eine „Marxistin", die Amerika zerstört habe und das Land in ein „Venezuela auf Steroiden” verwandeln werde. Immer wieder behauptete Trump, die USA, die wirtschaftlich weltweit am besten die desaströs Corona-Pandemie überwunden haben, seien „eine Nation im Niedergang”; auch und vor allem, weil die Demokraten Millionen von Illegalen importiert hätten.

Trump zeigt sich mimosenhaft und egomanisch

Der Ex-Präsident war so, wie man ihn seit Bekanntgabe der ersten Kandidatur 2015 kennt: reizbar, mimosenhaft, egomanisch, polternd, der Wahrheit oft meilenweit fern und in den Sachverhalten kraftmeierisch unterkomplex. Abermals behauptete er, dass unter seine Ägide die Kriege in der Ukraine wie in Gaza nie geschehen wären. Und dass er beide Konflikte im Handumdrehen beilegen würde. Wie, das sagte er nicht. Kamala Harris gab zurück, dass der russische Präsident heute „in Kiew stehen würde”, wäre Trump am Ruder. Putin, so die Kalifornierin, würde Trump “zum Mittagessen verspeisen”.

Große Mühe, sympathisch zu wirken für moderatere, noch unentschlossene Wählerschichten, auf die er dringend angewiesen ist, machte sich Trump nicht. Sein wichtigstes Ziel - er wollte Harris komplett in Sippenhaft nehmen für die um die Stichworte Inflation, illegale Einwanderung und hohe Verbraucherpreise kreisende Politik Joe Bidens - wurde nach Ansicht von Analysten in mehreren US-Medien „verfehlt”.