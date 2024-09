Harris gegen Trump: Was für ein Theater!

Für die Ränge gespielt

Die Optik war jene der Reality-Shows, aber gespielt wurde Theater - und zwar, wie es in der Eliten-verliebten Bühnenkunst heißt, für die Ränge und nicht fürs Parkett. So langatmige Dinge wie Visionen für das Land musste keiner von beiden entwickeln oder zu formulieren versuchen. Es ging mit allerlei rhetorischen Kniffen -Begraben will ich Cäsarn, nicht ihn preisen - einzig und allein um die Emotion am Stehplatz. Und bei der ist ein Sieg in Orwell'scher Diktion zuweilen zugleich auch eine Niederlage.

Harris war die, die den Babyelefanten ärgern sollte: Sie lieferte gut geprobte Schlagsätze, die dorthin zielten, wo es Trump - man erinnert sich an die Geste von Barack Obama - weh tut. Sie machte es sich zur Aufgabe, die Tricks des Zauberers, des Blenders einen nach dem anderen zu verraten. Die Größe des Publikums, die Rhetorik des Verkäufers, der Trump auch in der Politik ist, und Trumps eigene Waffe gegen Biden, das Alter - sie drückte auf all das drauf.