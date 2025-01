Erdbeben in Tibet: Chinas riskantes Spiel mit Mega-Staudämmen

Die Chinas riskante Energiepolitik in Tibet hat somit direkte Auswirkungen auf umliegende Länder. Dort wächst die Sorge vor weiteren Mammut-Projekten wie dem geplanten Medog-Staudamm an der Grenze zu Indien: Es soll das größte Staudammprojekt der Welt werden - dreimal so viel Strom wie beim Drei-Schluchten-Damm , dem jetzigen globalen Vorreiter, will man hier künftig produzieren. Mit mehr als einer Billion Yuan, umgerechnet über 130 Milliarden Euro, wäre der Staudamm eines der teuersten Bauprojekte aller Zeiten. Die Baugenehmigung wurde bereits erteilt.

Der Drei-Schluchten-Staudamm ist das leistungsstärkste Wasserkraftwerk der Welt. Der dadurch entstandene Stausee erstreckt sich mehr als 650 Kilometer weit. In Tibet will die chinesische Regierung mit dem Medog-Damm ein dreimal so starkes Kraftwerk errichten.

Für die Bauvorhaben würden Menschen gegen ihren Willen umgesiedelt, wie etwa im osttibetischen Derge , wo im Februar 2024 rund 1.000 Tibeter festgenommen wurden, weil sie gegen den geplanten Gangtuo-Staudamm protestierten. Damit seien die chinesischen Staudammprojekte Teil dessen, was Menschenrechtler als "Politik der kulturellen Auslöschung" in Tibet bezeichnen.

Pekings Kontrolle über Tibets Wasserressourcen könnten zudem weitreichende Folgen in der Destabilisierung Asiens haben. Experten wie der indische Geostratege Brahma Chellaney warnen schon jetzt vor drohenden Wasserkriegen in der Zukunft. Gerade mit dem Voranschreiten des Klimawandels wird Wasser zunehmend zu einer umstrittenen Ressource.

Die International Campaign for Tibet (ICT) sieht deshalb auch Länder wie Österreich in der Verantwortung zu handeln.

"Die internationale Öffentlichkeit muss die chinesische Regierung auffordern, die massiven Staudammprojekte in Tibet zu stoppen", sagt Kai Müller, Geschäftsführer der ICT in Deutschland: "Staaten dürfen nicht auf die Klimarhetorik der Kommunistischen Partei hereinfallen. Was in Tibet geschieht, ist weder nachhaltig noch klimafreundlich."