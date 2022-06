Uigurin im Exil: "Die ganze Welt finanziert diese Verbrechen mit"

Wussten Sie vorab, dass da etwas Neues kommen wird?

Ja, ich wurde vorab informiert. Ich hoffe, der Informant ist in Sicherheit. Egal ob in Tibet oder Hongkong, die Regierung hat sich immer an jenen gerächt, die sie in ein schlechtes Licht gerückt haben. Oder an ihren Familien.

Können Sie Ihre Familie in Xinjiang kontaktieren?

Nicht direkt, weil es für sie sehr riskant ist. Es gibt überall Kontrollpunkte, wo man sein Handy abgeben muss. Die Polizei lädt alle Daten herunter und Überwachungssoftware hoch.

Wie erreichen Sie sie dann?

Die meisten Familien finden Mittel und Wege, wir benutzen alle eine Art Code. Am Telefon spricht niemand offen über die „Umerziehungslager“, stattdessen sagt man Krankenhaus oder Schule. Dann heißt es: „Meine Tante und meine Cousins sind immer noch in der Schule“, auch wenn sie alle über 50 sind. Ich kenne keine einzige Familie, die nicht irgendeine Art von Code entwickelt hat.

Millionen von Han-Chinesen, die größte und dominierende ethnische Gruppe Chinas, werden mit finanziellen Anreizen in die Region gelockt. Diese Taktik hat Peking schon in Tibet eingesetzt.

Ja, so sollen die Uiguren in ihrer Heimat zur Minderheit werden. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt als in Tibet – darüber zu reden ist ein wenig ekelhaft: Uigurische Frauen wurden im Kernland seit Jahrzehnten als besonders schön und exotisch dargestellt. In Filmen war immer von „den Schönheiten aus Xinjiang“ die Rede, die Regierung warb bei Kampagnen mit Slogans wie: „Hunderte Frauen warten darauf, dich zu heiraten“. Solche Hochzeiten zwischen uigurischen Frauen und Han-Männern, die einander kaum kennen, finden dann auch relativ schnell statt.

Sie meinen Zwangsehen?

Natürlich, wenn auch nicht offiziell. Die meisten uigurischen Frauen sind gläubige Muslima, sie dürften also keine „Ungläubigen“ heiraten. Die Regierung legt das so aus, dass jede Frau, die sich weigert, einen Han-Mann zu heiraten, eine religiöse Extremistin ist, die ins „Umerziehungslager“ gehört. Weil man durch die eigene Familie „extremistisch“ wird, gehört auch die bestraft – das ist die Logik des Regimes. Viele Frauen schützen darum ihre Familien.