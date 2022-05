Sie hatten es doch allen gesagt. Jene Millionen von Uiguren, einer muslimischen Volksgruppe aus dem Nordwesten Chinas, die in so vielen Teilen der Welt Zuflucht gesucht und davon berichtet hatten, wie ihre Angehörigen in der Heimat für vorgehaltene Vergehen in strengstens bewachten Umerziehungslagern verschwinden. Oder jene ehemaligen Häftlinge, die im Ausland Asyl erhielten und von Erniedrigung, Folter und Morden sprachen.

Seit spätestens 2016 soll die chinesische Regierung systematisch daran arbeiten, die Kultur der uigurischen Minderheit in der Region Xinjiang auszulöschen. Uiguren werden mittels Gewalt gezwungen, ihren Traditionen und ihrem Glauben abzuschwören, manche Frauen sogar zwangsweise sterilisiert, um die Geburtenrate niedrig zu halten. Gleichzeitig werden Chinesen aus dem Festland gezielt in der Region angesiedelt. In Peking wird das vehement geleugnet; so, wie es auch lange hieß, es gäbe keine Umerziehungslager.