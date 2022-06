Von VW bis Zara: Wie der Westen bei uigurischer Zwangsarbeit wegschaut

Wie man das verhindern kann? Per Gesetz. In Deutschland und den Niederlanden gibt es derartige Legislatur bereits, aber sie sei „etwas zahnlos“, sagt Hartwig Kirner, Geschäftsführer von Fair Trade Österreich – Menschenrechtsverfehlungen würden nicht bis zum Ausgang der Lieferkette geahndet, sondern nur in erster Stufe. Brüssel bereitet deshalb eine Richtlinie vor, die China in der Vermarktung seiner Zwangsarbeiterprodukte tatsächlich deutlich in die Schranken weisen könnte: „Die Richtlinie umfasst die ganze Lieferkette.“

Firmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und einem gewissen Jahresumsatz – die Details sind noch in Verhandlung – müssten künftig nachweisen, dass keines ihrer Produkte mit Zwangsarbeit in Berührung kam. Wer das kontrolliert? „Entweder eine Behörde oder – das ist wahrscheinlicher – NGOs, die Klagen einbringen“, sagt Kirner.

Und die Käufer, worauf können die achten? Der Verbraucher sei relativ machtlos, sagt er. „Bei einem Billig-Shirt um drei Euro ist natürlich schwer zu glauben, dass die Produktionsbedingungen passen.“ Aber auch High Fashion verwende Produkte aus Xinjiang. Das Lieferkettengesetz sei darum der richtige Weg: „Auch Firmen werden davon profitieren. Viele wissen gar nicht, was sie über den Großhandel genau woher beziehen.“