Schweres Erdbeben in Tibet: Mindestens 53 Tote

Bei dem schweren Erdbeben in Tibet sind der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge mindestens 53 Menschen ums Leben gekommen.

Es gebe mindestens 62 Verletzte, meldete Xinhua am Dienstag. Das Beben der Stärke 6,8 hatte laut dem chinesischen Erdbebenzentrum um 09.05 Uhr (Ortszeit) die Region um die Stadt Shigatse erschüttert. Es habe sich in einer Tiefe von zehn Kilometern ereignet. Tibet ist ein autonomes chinesisches Gebiet, es liegt auf der Nordseite des Himalayas.

Die Erschütterungen waren bis in die rund 400 Kilometer entfernte nepalesische Hauptstadt Kathmandu zu spüren. Auch in Bhutans Hauptstadt Thimphu und im nordindischen Bundesstaat Bihar, der an Nepal grenzt, wurde das Beben registriert.