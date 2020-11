Schichtwechsel im Weißen Haus: Alte Möbel und neue Rezepte

Mehr als 40 Jahre war William Allman Chefkurator im Weißen Haus. Als die Trumps kamen, zog sich der würdige alte Herr unerwartet rasch in die Pension zurück. Bald machten Gerüchte die Runde, dass die Zusammenarbeit mit Melania nicht geklappt hatte.

Das Weiße Haus ist ja, wie Allman gerne betont, „ebenso Museum wie Arbeitsplatz“. Die First Lady, offiziell für Einrichtung in den privaten Räumen zuständig, hatte für das Museale wenig Verständnis und äußerte sehr extravagante Wünsche. So soll man auf ein Gemälde von Vincent Van Gogh für eines der Schlafzimmer bestanden haben. Das Guggenheim-Museum in New York, wo angefragt wurde, reagierte auf den Wunsch eher belustigt – und bot stattdessen eine goldene Klomuschel eines italienischen Künstlers an.