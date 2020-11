Downhill nach Trump? US-Medien verlieren einen Quotenbringer

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums steht die New York Times, deren kritischer Journalismus Trump immer zu öffentlichen Tiraden veranlasst hat. Nun: Die Zeitung hat stark von diesem Hass aus dem Weißen Haus profitiert. Was an den Börsen kurzzeitig als „Trump Bump“ („Trump-Anschub“) bekannt war, gab es auch für die Häuser der medialen Opposition, allen voran der NYT. Die digitalen Abos schossen in die Höhe und die Zeitung vermeldete einen Erfolg nach dem anderen. Dieser Effekt schmolz aber bereits im Vorjahr dahin: Günstig abgegebene Probe-Abonnements wurden nicht verlängert, das Wachstum verlor an Fahrt. Nun kommt auch noch ein wichtiger Grund, die NYT zu lesen, abhanden: Trump selbst.