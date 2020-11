Obama rechnet in Memoiren mit Trump und Republikanern ab

Niemand hat die Polarisierung der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten so vorangetrieben wie Donald Trump in den vier Jahren seiner Präsidentschaft – darüber waren sich viele Kommentatoren vor und nach der Wahl Anfang November einig. Aber dass diese Polarisierung schon früher da war, bestätigt auch Barack Obama. Er datiert sie mit dem Jahr 2008 und seiner Wahl zum ersten schwarzen Präsidenten der USA: „Es war, als ob allein meine Anwesenheit im Weißen Haus eine tief sitzende Panik ausgelöst hätte, eine Vorstellung, dass die natürliche Ordnung gestört worden sei“, schreibt der Vorgänger von Donald Trump im ersten Band seine zweiteiligen Memoiren, die am Dienstag erscheinen („A Promised Land“, zeitgleich in deutscher Übersetzung „Ein verheißenes Land“).