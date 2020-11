Trump schmollt und nimmt Rache

Elissa Slotkin, früher im Pentagon beschäftigt, heute demokratische Kongress-Abgeordnete, schließt nicht aus, dass Trump in den letzten Tagen seiner Präsidentschaft militärische Aktionen gegen den Iran oder andere Gegner in Erwägung zieht und Esper als Hemmschuh erachtet wird.

Chaostage

Marc Thiessen, ein treuer Trump-Fan und früherer Redenschreiber von George W. Bush, schüttelt den Kopf. „Esper zu feuern, das ist genau die Art von Chaos, die Trump eine zweite Amtszeit gekostet hat.“

Andere Kommentatoren sehen in der Entlassung Trumps unstillbare Neigung, alte Rechnungen zu begleichen. Getreu dem Motto seines ehemaligen Weggefährten Roy Cohn: „Always get even“ – Nimm immer Rache. Und: „Hit back harder than you were hit“ – Schlag härter zurück, als du geschlagen wurdest.

Nach Recherchen des Nachrichten-Portal Axios stehen mit Christopher Wray, Chef der Bundespolizei FBI, und Gina Haspel, Chefin des Auslandsgeheimdienstes CIA, weitere Prominente auf der „execution list“.