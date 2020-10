Der Wahlkämpfer Obama ist zurück: "Trump kann uns nicht beschützen"

"Das ist keine Realityshow"

Dabei schleudert Obama mit einer Leichtfertigkeit Sätze ins Publikum, setzt Pointen hintereinander, spart nicht mit Humor. Über all dem schwebt aber immer die massive, teil pathetisch vorgetragene Kritik an seinem Nachfolger: "Das hier ist keine Realityshow. Das ist die Realität“, sagte er mit beißendem Hinweis auf Trumps frühere TV-Karriere. Trump nehme seinen Job nicht ernst, und der Rest des Landes müsse mit den Konsequenzen daraus leben. "So wie Trump sich benimmt, würden wir bei keinem High-School-Teacher, keinem Coach, keinem Kollegen tolerieren. Auch in der Familie würden wir es nicht tolerieren, außer vom verrückten Onkel.“

Als er beim Kernpunkt der Kritik ankommt, beim Missmanagement Trumps der Coronapandemie, merkt man Obama sogar den Zorn an. "Tweets vor dem Fernseher absenden, nützt nichts“, sagt Obama. Und: "Er kann uns nicht beschützen. Er kann sich ja nicht mal selbst schützen“ – eine Anspielung auf Trumps Maskenverweigerung, die ihm möglicherweise die Corona-Infektionen eingebracht hat. „Wenn er die ganze Zeit seinen Job gemacht hätte, dann wäre es nie so schlimm geworden.“