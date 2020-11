Mit Joe Biden kehren auch die Hunde ins Weiße Haus zurück

Er war der erste US-Präsident seit 100 Jahren, der kein Haustier mit ins Weiße Haus brachte: Wenn Donald Trump im Jänner 2021 sein Amt an Joe Biden übergibt, wird dieser eine lange Tradition wieder fortführen. Nebst seiner Familie ziehen dann auch zwei Deutsche Schäferhunde mit dem Demokraten in den Amtssitz in Washington ein.

Hunde im Weißen Haus: Champ und Major

Seinen ersten Schäferhund holte Joe Biden im Jahr 2008 nach seiner Wahl zum Vizepräsidenten. Seine Frau Jill hatte ihm ein Haustier nach der Wahl versprochen. Er wurde Champ getauft. Bidens Vater hatte ihn stets so genannt.

2018 folgte das zweite Familienmitglied auf vier Pfoten: Der Straßenhund Major wurde adoptiert.