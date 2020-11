Präsident Joe Biden: Ein Übergang mit Fallstricken

Auf der anderen Seite wird die progressive Linke in der demokratische Partei ihren Tribut fordern und von Biden die Installierung fortschrittlicher Kräfte etwa im Finanzministerium oder an der Spitze der Umweltbehörde EPA fordern. Je eher Biden die von Trump bewusst ausgedünnten Belegschaften in vielen Schlüsselministerien (Auswärtiges, Finanzen etc.) konsensual aufstocken kann, desto schneller kann der neue Präsident ab Ende Jänner mit der Umsetzung seiner ehrgeizigen Vorhaben beginnen: Abschied aus dem Pariser Klimaabkommen revidieren; Ausstieg aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurücknehmen; Reisebann gegen einzelne Länder mit muslimischer Bevölkerung aufheben; Steuer-Erleichterungen Trumps für Reiche neutralisieren – was nur mit Zustimmung des Senats funktionieren würde.