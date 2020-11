Biden braucht Kraft

„And the winner is ...“ – Keine Oscar-Verleihung kann annähernd so

nervenaufreibend sein, wie diese US-Präsidentschaftswahl. Auch, aber nicht nur wegen des bescheuerten, sorry: des nicht nachvollziehbaren amerikanischen Wahlsystems. Und je mehr sich gegen Ende des Auszählungsmarathons heraus kristallisierte, dass der Sieger Joe Biden heißen wird, desto eindrücklicher wurde auch: die Enttäuschung von Filmstars, die den Oscar nicht bekommen, ist nichts gegen das, was der Verlierer einer amerikanischen Wahl durchleidet.

Der Auftritt Donald Trumps Donnerstagabend im Weißen Haus war an Gespensterhaftigkeit nicht zu überbieten. Wie er von seinem Wahlsieg faselte, würde man nur „die legalen Stimmen“ zählen, musste einem der Mann fast leid tun. Er las vom Zettel ab, er wirkte wie unter Beruhigungsmittel gesetzt – und erinnerte fatal an Hillary Clinton nach ihrer Wahlniederlage vor vier Jahren. So ferngesteuert und neben sich wie die Demokratin nach ihrem sicher geglaubten Sieg, so aus dem Ruder läuft der von der eigenen Niederlage erschlagene Donald Trump.