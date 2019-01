Judit Varga: „In Ungarn gibt es kein Demokratiedefizit“

Es stimmt, wir haben eine negative Tendenz. Denn es gibt Dinge, über die wir berichten müssen, wie die Proteste gegen die Regierung, das Artikel-7-Verfahren der EU usw. Was sind denn die positiven Dinge?

Die westliche Presse berichtet nur selten über die Wirtschaftsdaten in Ungarn, die Rekord-Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent, 4,6 Prozent GDP-Wachstum. Es gibt viele Maßnahmen, die junge Paare ermutigt, Kinder zu haben, ganz abgesehen von Projekten in den Bereichen Bildung und Sport. Ausländische Studenten können Ihnen erzählen, warum sie ungarische Städte als Studienort gewählt haben. Sie sollten auch zu Wort kommen. Es ist immer schwierig, ein Land von außen zu beurteilen.

Eigentlich wollte ich mit einem positiven Beispiel aufhören, aber was ich nicht verstehe, warum es bei so guten Wirtschaftszahlen so viel Armut in Ungarn gibt. Um die 80 Menschen sind diesen Winter schon erfroren, auf der Straße oder in ihren unbeheizten Wohnungen, 10 Prozent der Obdachlosen in Österreich sind Ungarn – Tendenz steigend. Können Sie das erklären?

Ich kenne diese Daten nicht, müsste sie überprüfen. Ich würde diese beiden Dinge nicht in Verbindung bringen. Die jüngsten Gesetze, die Obdachlose von den Straßen verbannen, sollen ja genau das verbessern. Das Sozialsystem bietet genügend Plätze für diese Menschen. Ein kalter Winter ist in allen europäischen Hauptstädten eine Herausforderung.