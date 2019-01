Orbáns Medien appellieren: Budapest darf nicht Wien werden

Das multikulturelle Wien als Schreckgespenst ist in Ungarn nichts neues. Im Vorjahr ließ der Kabinettchef Viktor Orbáns, János Lázár, mit einem Facebook-Video aus Wien-Favoriten aufhorchen (siehe YouTube-Video). Darin zeigte er Frauen mit Kopftüchern, Männer mit Turban, Menschen mit dünklerer Hautfarbe und versuchte damit die These zu unterstreichen, Wien sei durch die Anwesenheit von Tausenden Migranten „schmutziger“, „krimineller“ und „viel ärmer“ geworden. Das Video wurde mitten im Wahlkampf vor der Parlamentswahl in Ungarn veröffentlicht, in dem die Fidesz-Partei voll auf Angst vor Migration setzte. Wien als Negativbeispiel schien angemessen.