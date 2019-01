Viktor Orbán gegen George Soros: Genese einer Hasskampagne

Ab 2010 wurde das Bild verbreitet, dass Soros für die Finanzkrise 2008 verantwortlich sei, den Zusammenbruch der Sowjetunion und Jugoslawiens. Ab 2015 ist er verantwortlich für die Flüchtlingskrise – von langer Hand geplant, um die EU zu zerstören. George Soros soll Linke und Linksextreme finanziell unterstützen, Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa sponsern, Terrorismus fördern. Das ist das Bild, das in sozialen Medien und von rechten Politikern verbreitet wird. Vor allem in Ungarn, aber auch in Österreich, in Amerika. Plakate säumen die Straßen in Ungarn, auf denen steht, dass Soros einen Plan habe und man ihn damit nicht durchkommen lassen solle.