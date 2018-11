Shitstorm für Kurz wegen Soros-Empfang

Die Bandbreite der Reaktionen auf Kurz' Tweet reichte dabei von harmlosen Kommentaren wie "bitte nicht", "oh no" und "Es ist keine gute Freundschaft" bis hin zu deftigerem wie "halte den Teufel weg von uns", "Wiso verraten sie ihr Volk auf so eine niederträchtige Weise? Sie wissen was die Strafe für Verrat ist?" oder "Worüber haben Sie mit diesem Feind der Menschheit gesprochen?".

Mehrere Poster bezogen sich freilich auch auf die in antisemitischen Kreisen weit verbreitete Verschwörungstheorie, Soros würde mit seinem Geld gezielt Migration nach Europa finanzieren. Eine Theorie, die auch FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus im Frühjahr unterstützt hatte, als er von "stichhaltigen Gerüchten" dafür gesprochen hatte, Soros würde "gezielt Migrationsströme nach Europa unterstützen".