George Soros: Lieblingsfeind aller Rechten

Seither bedienen sich rechte Politiker in Europa bei jeder Gelegenheit des Feindbilds Soros. Dabei wird nicht nur seine Haltung in der Flüchtlingsfrage ausgeschlachtet, sondern auch seine Vergangenheit als Währungs-Spekulant. Dazu kommen unüberhörbare Anspielungen auf seine jüdischen Wurzeln, die bei dem in Osteuropa bis heute grassierenden Antisemitismus auf fruchtbaren Boden fallen.

Soros, so wird suggeriert, würde mit seinen humanitären Aktivitäten lediglich eine geheime politische Strategie verfolgen. Für Rechtspopulisten wie Orbán ist die natürlich links. Dass man politische Parteien in Europa mit Geld unterstütze, wird von der Soros-Stiftung kategorisch zurückgewiesen. Das sei für eine karitative Organisation undenkbar und außerdem als Parteienförderung illegal.

In den USA aber hat sich Soros mit großzügigen Wahlkampf-Spenden hinter Hillary Clinton gestellt. Die US-Gesetze lassen solche Spenden zu – mithilfe einiger Tricks auch in beinahe unbegrenzter Höhe.

Einen starken politischen Akzent aber setzt der Milliardär auch in EU-Europa. Er engagiert sich gegen den EU-Austritt Großbritanniens. Eine Kampagne, die für eine neuerliche Volksabstimmung über den Brexit wirbt, wird vorerst mit mehr als 500.000 Euro unterstützt. Soros persönlich bezeichnet den Brexit als „enorm schädlichen Prozess“, der Europa, das sich „in einer Existenzkrise“ befinde, gerade jetzt besonders hart treffen würde. Doch die Antwort darauf, so betonte er soeben in einer Rede in Paris, dürfe auf keinen Fall eine immer weitere Vertiefung, ein Zusammenwachsen der EU sein. Seine Vision nennt er „Europa der vielen Wege“: Die Staaten sollten wieder viel mehr Möglichkeiten bekommen, ihre eigenen Strategien zu verfolgen, auch in der Flüchtlingsfrage, wie er betont. Was vielen als überraschende Wende erscheint, ist für Soros – den Nazi-Überlebenden – nur Fortführung seines lebenslangen Prinzips: In Extremsituationen komme man mit normalen Reaktionen nicht weiter.