Sebastian Kurz empfängt George Soros im Kanzleramt

Darum auch Soros’ Visite: Sowohl beim Gespräch mit Kurz als auch bei einem Termin am Montag mit Wissenschaftsminister Heinz Faßmann will er sich über die Modalitäten der Akkreditierung der CEU in Österreich informieren. Mit der Lizenz werden die Studienabschlüsse anerkannt. Derzeit gelten sie in den USA und Ungarn. Außerdem geht es um die Logistik der Übersiedlung von CEU-Mitarbeitern.

Ab nächstem Wintersemester sollen Postgraduate-Lehrgänge in Politikwissenschaft, Journalismus und Internationalen Beziehungen in Wien starten.

Neben der CEU sprachen Kurz und Soros auch über außen- und europapolitische Fragen wie die Zukunft der EU und den Westbalkan, hieß es aus dem Kanzleramt. Kurz sei es wichtig, „gerade auch mit Personen, mit denen man gewisse Auffassungsunterschiede hat, wie zum Beispiel in der Migration, im Gespräch zu bleiben“.