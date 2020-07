Coronakontrollen: Wo Hackers Gratistests Realität werden (könnten)

In Deutschland bieten seit dieser Woche bereits einige Flughäfen gratis Tests an – das will die Bundesregierung ab kommender Woche unterstützen: Heimkehrende Urlauber sollen sich gratis testen lassen können - die Kosten soll voraussichtlich der Staat tragen. Speziell für Rückkehrer aus internationalen Risikogebieten mit hohen Corona-Fallzahlen soll in Flughäfen sogar eine Testpflicht bei der Einreise kommen. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat eine Anordnung dafür angekündigt, die in der nächsten Woche in Kraft treten soll. Einen genauen Tag nannte das Ministerium noch nicht. Angesetzt werden zunächst Kosten von 50,50 Euro pro Test. Die Tests sollen bis zu einmal pro Person wiederholt werden können.

Einen anderen Weg geht Bayern: Dort können sich alle Bewohner können testen lassen, auch wenn sie keine Symptome haben. Der Freistaat übernimmt die Kosten für gesetzlich wie privat Versicherte, ebenso für Menschen, die keine Versicherung haben. Auch Bewohner aus Gemeinden jenseits der Grenze können den Service in Anspruch nehmen, wenn sie in Bayern arbeiten oder von einem Vertragsarzt versorgt werden.

Eine Testung anderer Personen ist jedoch nicht vorgesehen. Finanziert wird das Angebot aus dem Corona-Sonderfonds, den das Land mit Krediten von bis zu 20 Milliarden Euro ausgestattet hat.