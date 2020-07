Coronavirus: Impfstoff-Kandidaten schützen Versuchstiere

Vielversprechende Kandidaten

Von ganz ähnlichen Ergebnissen - ebenfalls an nicht-humanen Primaten - berichtete am Freitag mit Hinweis auf eine Publikation in Nature der Pharmakonzern Janssen-Cilag (Pharma- und Impfstoffunternehmen des US-Mischkonzerns Johnson & Johnson).

"Johnson & Johnson gab heute bekannt, dass sein führender Impfstoffkandidat in präklinischen Studien vor einer Infektion mit SARS-CoV-2, dem Virus, das Covid-19 verursacht, geschützt hat. Neutralisierende Antikörper zeigten, dass der vektorbasierte Impfstoff Adenovirus Serotyp 26 (Ad26) bei nichtmenschlichen Primaten (NHPs) eine zuverlässige Immunantwort hervorrief, so dass eine Infektion verhindert und die Lungen vollständig vor dem Virus geschützt wurden", hieß es in einer Aussendung.

Diese Kandidat-Vakzine besteht aus künstlich abgewandelten ungefährlichen und nicht krank machenden Adenoviren-Partikeln, auf welche quasi die für eine Immunreaktion gegen SARS-CoV-2 notwendigen Antigene aufgepfropft sind. Wissenschafter weltweit gehen schon seit dem vorübergehenden Auftauchen der SARS-Infektionen- bzw. SARS-Erkrankungen ab dem Jahr 2002 davon aus, dass eine schützende Immunantwort gegen solche Coronaviren am wirksamsten nach der Konfrontation des Immunsystems mit dem Spike-Oberflächenprotein (S-Protein) der Erreger bzw. Teilen davon entsteht. Das erscheint auch plausibel, weil das Immunsystem ja bei Krankheitserregern jeglicher Art zunächst nur deren Oberflächen als fremd registriert.

"Auf Basis der überzeugenden präklinischen Daten wurde in der vergangenen Woche die erste klinische Studie der Phase 1/2a am Menschen mit dem Impfstoffkandidaten Ad26.COV2.S an gesunden Freiwilligen in den USA und Belgien gestartet", teilte Janssen-Cilag mit. Bereits im September wolle man mit einer Wirksamkeitsstudie der Phase III beginnen.