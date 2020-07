Im Kriegsgebiet an der Covid-Front: Wie ein Tiroler im Jemen half

„Die Menschen sind zum Großteil erst gekommen, als die Krankheit schon weit fortgeschritten war. Sie haben es so lange wie irgendwie möglich vermieden, ins Krankenhaus zu gehen“, berichtet Walder, der für „Ärzte ohne Grenzen“ sieben Wochen im Bürgerkriegsland im Einsatz war.

Wie geht ein Mensch mit so vielen Todesfällen um? „Es ist eine belastende Situation, aber ich habe immer an die Worte einer Kollegin gedacht: Man muss an die denken, die überlebt haben, nicht an die, die gestorben sind. Wäre keiner da, der hilft, wären wahrscheinlich alle gestorben.“

Das Coronavirus trifft die ohnehin kriegsgebeutelte Bevölkerung des Jemen mit voller Härte. Seit Jahren tobt ein erbitterter Krieg – ein Ende ist nicht in Sicht. Auch wenn die Kampfhandlungen derzeit auf ein Minimum reduziert sind, fliegen saudische Kampfjets immer wieder Vergeltungsattacken gegen die Houthi-Rebellen im Norden des Landes, verschiedene Splittergruppen aufseiten der saudischen Militärkoalition, die seit 2015 gegen die Houthis kämpft, können nur mit Mühe zusammengehalten werden.