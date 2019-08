Jemen: Keine Chance auf ein halbwegs normales Leben

„Vielleicht wird über den Jemen nicht so viel berichtet, weil uns der Krieg in Europa nicht so sehr betrifft“, sagt die Deutsche Jennifer Bose, die mit der NGO Care im vergangenen Monat im Jemen Nothilfe geleistet hat. Aus dem Jemen kommen so gut wie keine Flüchtlinge nach Europa. Es gibt kaum Fluchtwege, der Flughafen in der Hauptstadt Sana’a ist seit drei Jahren für Geschäfts- und Zivilflüge geschlossen. Die Landwege sind zu gefährlich, die Busse kaum leistbar, von den Häfen legen so gut wie keine Schiffe ab.

Jennifer Bose war mehrere Wochen in der südlichen Hafenstadt Aden und in Taiz etwas weiter nördlich im Landesinneren. „Durch die Großflächigkeit des Konfliktes ist in dem Land wirklich jeder Einzelne betroffen“, schildert die Helferin. Auch alle lokalen Mitarbeiter von NGOs haben ihre eigene Geschichte zu erzählen. „Viele sind geflohen, haben Familienmitglieder verloren, ihre Häuser wurden zerstört. Manche erzählen, dass Leute vor ihren Augen erschossen wurden.“