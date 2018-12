Brexit: Ja oder Nein? Was die Welt 2019 bewegen wird

2019, das Jahr, in dem der Brexit passiert - oder auch nicht.

Die Vorschau in das außenpolitische Jahr 2019 hat etwas mit dem Blick in eine Kristallkugel gemein. Es gibt bereits fixierte Wahltermine und Abstimmungen – nur ob diese Termine wirklich halten, ist ungewiss, und was noch dazu kommt, sowieso. Wir wagen hier einen vorsichtigen Ausblick in ein Jahr, das zumindest aus heutiger Sicht geprägt ist von einem europapolitischen Schwerpunkt. Alles unter Vorbehalt natürlich.

Eines gleich vorab, die EU-Staaten werden auch weiterhin zwei Mal im Jahr ihre Uhren umstellen. Mit einer Abschaffung der Zeitumstellung ist frühestens 2021 zu rechnen.