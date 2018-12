"Danke, Chefin" - Annegret folgt Angela

Das, was die CDU an diesem Dezember-Freitag vorhat, ist nicht weniger als die Nachfolge für ihre Langzeit-Vorsitzende zu finden. 18 Jahre führte Angela Merkel die Partei, jetzt treten gleich drei Kandidaten an: die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, der von Merkel einst verdrängte frühere Fraktionschef Friedrich Merz und die selbst ernannte Junghoffnung Jens Spahn. 1600 Reporter haben sich zur Wahl eingefunden, 1001 Delegierte sind zuhör- und stimmberechtigt – und begutachten, als sie in den Plenarsaal kommen, belustigt die Tischwahlkabinen, überlegen sie später zu versteigern. Es ist ja ein historischer Tag.

Merkel: "Bin nicht über jedes Stöckchen gesprungen"

Merkel selbst scheint das nicht groß aufzuwühlen. Sie lässt die letzten 18 Jahre Revue passieren. Beginnt mit der CDU-Spenden-Affäre: Sie musste übernehmen, als die Partei „moralisch und finanziell vor dem Aus stand,“ zwei Mal erwähnte sie das Wort – eine von vielen so verstandene Retourkutsche an Wolfgang Schäuble. Er war in die Affäre verstrickt und hatte mit seiner Empfehlung für Friedrich Merz Merkel noch einmal herausgefordert. Sie habe nach dem CDU-Skandal erstmal „zur Sache“ finden müssen – „typisch Merkel“, sagt sie, „knochentrocken“. Im Saal wird gelacht.