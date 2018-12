Annegret Kramp-Karrenbauer: Alles auf eine Karte

Dass sie nicht nur an Merkels Leine hängt, hat sie 2011 nach der Kür zur Landeschefin bewiesen und einen riskanten Coup gewagt: Sie beendete die Koalition mit Grünen und FDP, weil sie der internen Querelen der Liberalen überdrüssig war. In Berlin schlug ihr Manöver hohe Wellen. Die FDP war Regierungspartner und die Kanzlerin „not amused“, erzählte AKK in einer Fernseh-Doku. Doch die Saar-CDU profitierte von den Neuwahlen. Als sie auch im heiklen Wahljahr 2017 die Sozialdemokraten schlug, am Zenit des Kanzlerkandidaten-Hypes um Martin Schulz, rechnete ihr das Merkel hoch an.

Ein Ministeramt lehnte sie ab. Lieber wollte sie als Generalsekretärin Parteidienerin werden. Dass der Dienst auch mit einer anderen Option verbunden ist, war ihr klar. Dass es so schnell ging, wohl nicht. Sie wusste nichts von Merkels Entschluss, nach der Hessen-Wahl den Parteivorsitz abzugeben. Als keine 30 Minuten später Friedrich Merz’ Bewerbung via Bild-Zeitung einging, konnte sie nicht mehr länger warten. Schnell tippte sie eine SMS an den Mann, damit er es nicht aus den Medien erfährt. Dann setzte sie wieder alles auf eine Karte: Sie gab das Amt der Generalsekretärin auf. Sollte sie verlieren, wär’s das gewesen – es kam anders.