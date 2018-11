Zahlen und Fakten zur G-20-Gruppe

- Zu jedem Gipfel werden Gastländer eingeladen. Auch kommen große internationale Organisationen hinzu: Die Vereinten Nationen, der Währungsfonds IWF, die Weltbank, die Welthandelsorganisation ( WTO), der Finanzstabilitätsrat, die Internationale Arbeitsorganisation ( ILO) und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD).

- Die Gipfel enden mit einem gemeinsamen Kommunique, doch sind die Beschlüsse nicht bindend. Die G-20 kann nur einen Kurs bestimmen oder politisch Schwung erzeugen. Allerdings müssen sie sich daran messen lassen, was sie beschlossen haben und am Ende davon auch umsetzen. Der Wert der Gipfel liegt auch in den informellen bilateralen Treffen jenseits der offiziellen Tagesordnung.