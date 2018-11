Ein Welt-Gipfel mit vielen heiklen Paarungen

Mohammed bin Salman war am Mittwoch als erster Vertreter der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Buenos Aires eingetroffen, wo ab Freitag der G-20 Gipel abgehalten wird. Der saudische Kronprinz ist zwar noch kein Staats- oder Regierungschef, aber dafür quasi Symbol für die dunklen Wolken, die über dem jährlichen Gipfel der Weltenlenker diesmal schweben und die da heißen: Konflikt.

Die mögliche Begegnung des Saudis mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan wird jedenfalls mit Argusaugen beobachtet werden. Schließlich lässt die Türkei seit dem Mord am saudischen Regimekritiker Jamal Kashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul keinen Tag verstreichen, an dem nicht Ermittlungen präsentiert werden, die Mohammed bin Salman als Drahtzieher nennen.