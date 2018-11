Pokerspiel um EU-Spitzenjobs

ÖVP und SPÖ müssen Stammwähler zur Urne bringen

Welche Partei hat schlechte Karten? Welche kann gewinnen? Sind die Spitzenkandidaten richtig gewählt?

An der EU-Wahl nehmen in der Regel nur etwa die Hälfte der Wahlberechtigten teil. Das bedeutet, dass organisatorisch starke Parteien einen Vorteil haben. Wenn SPÖ und ÖVP ihre Stammwähler zu den Urnen bringen, dann fallen diese etwa 15 Prozent Stammwähler mehr ins Gewicht, wenn in Summe nur 50 Prozent der Wahlberechtigten hingehen, als wenn 80 Prozent hingehen.

SPÖ und ÖVP berücksichtigen diesen Effekt. Die ÖVP plant, mehrere ihrer Kandidaten um Vorzugsstimmen kämpfen lassen. So sollen ein Steirer, ein Oberösterreicher, ein Niederösterreicher antreten, um die Organisation in den wählerstarken Ländern in Schwung zu versetzen. Othmar Karas, EU-Star der ÖVP, hat schon mehrfach bei EU-Wahlen mit Vorzugsstimmen reüssiert, und könnte auch diesmal persönlich um pro-europäische Wähler werben.