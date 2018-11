Brexit: Welche Szenarien welche Folgen haben

Die Entscheidung der britischen Volksvertretung in Sachen Brexit wird zum wahren Krimi. Nachdem Minister aus Protest ihr Amt zurückgelegt haben, formiert sich auch im Parlament massiver Widerstand gegen die getroffene Vereinbarung. Im Wesentlichen gibt es drei denkbare Varianten.

Zustimmung

Die Abgeordneten stimmen doch noch für den Brexit-Deal, wie ihn die Unterhändler von Premierministerin Theresa May ausverhandelt haben. In diesem Fall wird er dann auch von der Europäischen Union rasch abgenickt werden und kann in Kraft treten. Es käme zu dem von den meisten auf beiden Seiten herbeigesehnten „Soft Brexit“ mit Übergangsfristen. Doch ist es angesichts der jüngsten Entwicklungen sehr fragwürdig, ob die Unterhaus-Mandatare dem Pakt tatsächlich zustimmen.