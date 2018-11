Regierungskrise nach Brexit-Deal: May angezählt

Dem Parteifreund von Premierministerin Theresa May folgte jener Mann, der an der Ausarbeitung des Abkommens zumindest anfänglich (bevor May das Zepter an sich genommen hat) maßgeblich beteiligt war: Dominic Raab. Der Brexit-Minister, ebenfalls von Theresa Mays Tories, trat mit einer ähnlichen Begründung zurück. Der Entwurf sei eine „sehr reale Bedrohung“ für das Königreich.