Grünes Licht für Brexit-Abkommen

Das britische Kabinett hat nach Angaben von Premierministerin Theresa May den Entwurf für das Brexit-Abkommen mit der EU gebilligt. Das sagte die Regierungschefin am Mittwoch in London.

Showdown in der Downing Street: May hatte am Mittwoch in einer mehrstündigen Kabinettssitzung um die Zustimmung ihrer Minister zu dem Brexit-Vertragsentwurf gekämpft. Die Beratungen in London zogen sich bis in den Abend.