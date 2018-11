Vom Studenten bis zum Whisky: Was der Brexit konkret bedeutet

Für britische Waren, die in die Europäische Union exportiert werden und vice versa, werden in Zukunft voraussichtlich wieder Steuerunterschiede gelten, etwa bei der Mehrwert- oder Alkoholsteuer. Das heißt Waren werden netto exportiert und im Zielland versteuert.

Das ergibt für viele Firmen jede Menge aufwendiger Buchhaltung. Bleibt Großbritannien tatsächlich in der Zollunion, gibt es zumindest keine Mengenbeschränkungen für Export und Import in beide Richtungen. Dafür unterliegen Frischwaren, also Gemüse oder Fleisch, wieder strikten sanitären und hygienischen Kontrollen.

Hebt die EU Strafzölle, oder sogenannte Anti-Dumping-Zölle etwa gegenüber China, ein, muss sich London dem anschließen. So wie das etwa im Fall chinesischer Solarpaneele der Fall war. Viele Details in Handelsfragen müssen aber vorerst unbeantwortet bleiben, da man beide Seiten ja ein eigenes Handelsabkommen nach dem Ablauf der Übergangsperiode aushandeln wollen.