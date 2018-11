Brexit-Durchbruch: Großbritannien und EU einig über Vertragstext

In hektischen Vier-Augengesprächen mit allen ihren Ministern machte Großbritanniens Premierministerin Theresa May Dienstag Nacht klar: Der Durchbruch bei den Scheidungsgesprächen zwischen Großbritannien und der EU ist gelungen. Nach monatelangen Verhandlungen einigten sich die Unterhändler beider Seiten auf einen Vertragstext.

Was nun noch fehlt, ist die Zustimmung des bisher noch immer skeptischen britischen Kabinetts. Mindestens neun Minister im Team Mays gelten als europa-skeptisch. Mittwoch Nachmittag um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit kommt es deshalb in London zur entscheidenden Sitzung. Dann will May das grüne Licht ihrer Regierung zum geregelten Scheidungsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU einholen. Wenn das Regierungsteam zustimmt, wird die EU-Kommission schriftlich mit der Nachricht verständigt: Das Abkommen für einen geregelten Austritt der Briten aus der EU steht.

Dieses Schreiben muss allerdings bis spätestens heute in Brüssel eintreffen. Denn nur dann hält die Frist, bis Monatsende einen EU-Sondergipfel einzuberufen. Bei diesem würden die europäischen Staats- und Regierungschefs den geordneten Brexit absegnen.