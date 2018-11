Nordirland: Brexit-Ängste im „Banditenland“

Wie viel Hass und Wut auf diese Grenze in vielen Menschen steckte, merkt man auch daran, wie rückstandslos sie entfernt wurde.

Wer sich heute auf die Suche begibt, in all den Orten in der Provinz Armagh, die direkt an der Grenze liegen, von ihr manchmal durchschnitten werden, muss sich durchfragen. Grenzbalken, Grenzposten, all das gibt es nicht mehr, seit auf der einen wie auf der anderen Seite EU-Gebiet ist.

Nicht einmal ein Strich oder eine Tafel markiert die Stellen. „Sie müssen einfach schauen, wann das erste Verkehrsschild mit Entfernungen in Kilometern auftaucht“, versucht die örtliche Greislerin in Jonesborough bei der Grenzsuche behilflich zu sein, „wenn Sie das sehen, sind Sie drüben in Irland.“