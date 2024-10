Beim TikTok-Duell hängt Harris ihren Gegner Trump ab – aber nicht in Umfragen

Ohne die Generation Z ist die Wahl in den USA nicht zu gewinnen. Wer jünger als 30 Jahre ist bis hin zu jenen Amerikanern und Amerikanerinnen, die heuer zum ersten Mal wählen, hat in seinem Leben schon unzählige Videos gesehen. Und für alle gilt: je jünger, desto mehr TikTok-Videos.

Eine unverzichtbare Mobilisierungsquelle also, auf die sich vor allem Kamala Harris’ Wahlkampfteam sofort nach ihrer Nominierung als Präsidentschaftskandidatin mit Feuereifer gestürzt hat: 250 Mitarbeiter gehören allein dem digitalen Bereich an. Und mindestens 15 davon, „eine Gruppe wilder 25-Jähriger“ – wie es ein etwas älterer Wahlkampfmanager aus dem Team der Demokratin beschreibt – haben den Auftrag, Harris in die TikTok-Welt zu befördern.