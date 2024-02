Wie die chinesische Plattform Tiktok weltweit Wahlen beeinflusst

So ließ sich das Bild des bisher ungeliebten Politikers Subianto dank der Tiktok-User positiv verändern, ohne dass er selbst Millionen Dollar für eine Imagekampagne in die Hand nehmen musste.

Bezahlte Werbeposts politischer Parteien sind auf Tiktok verboten. Eine politische Plattform sei Tiktok dennoch, meint Martin Fuchs. Der Hamburger Politikberater mit Schwerpunkt Social-Media-Expertise verweist darauf, dass viele gesellschaftliche Bewegungen – vom Klimaschutz bis zum Feminismus – breit auf Tiktok stattfinden.

„Aber auch wenn Tiktok schon in den vergangenen zwei Jahren bei Wahlkämpfen etwa in Deutschland eine viel größere Rolle gespielt hat, ist seine Wirkmächtigkeit in Europa eine ganz andere als in Asien oder in den USA“, sagt Fuchs zum KURIER. In Europa gebe es viel mehr Informationsquellen, „da ist Tiktok nur eine Quelle von vielen.“

Und nicht zuletzt ist die Zahl der älteren Wähler, die in Europa an die Urnen gehen und von Tiktok keinen Schimmer haben, im Schnitt erheblich älter als in Asien.