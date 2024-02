Wem Tiktok eigentlich gehört

Die Auslandsexpansion wird von der Bytedance Technology Ltd. mit Sitz auf den Cayman Inseln und Headquarter in New York aus betrieben. Große Beteiligungsgesellschaft wie Sequoia Capital , KKR , General Atlantic kaufen sich ein und treiben das Turbo-Wachstum mit inzwischen mehr als einer Milliarde Nutzer voran.

Heute sind laut eigenen Angaben 60 Prozent der Bytedance Ltd. in der Hand westlicher Investoren, Gründer Zhang Yiming trat 2021 als CEO zurück, offenbar auf Druck der chinesischen Regierung, die sich an Bytedance beteiligt. Ein für 2021 in Aussicht gestellter Börsegang in Hongkong oder USA wird nicht weiterverfolgt. Gut 20 Prozent der Anteile sind nach wie vor im Gründer-Besitz.

Die USA vermuten, dass Bytedance in Wirklichkeit von der Zentrale in Peking aus gesteuert wird und diese Zugriff auf persönliche Daten der Nutzer hat. Bytedance bestreitet das vehement. Der Mischkonzern, zu dem auch Privatkliniken und ein Immobilien-Konzern gehören, beschäftigt rund 100.000 Menschen. Der Firmenwert wurde zuletzt auf rund 268 Milliarden Dollar geschätzt.