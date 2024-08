Nach Terror-Plänen: Sollen Nachrichtendienste mehr Rechte bekommen?

Die Republik verfügt maximal über taube und blinde James-Bond-Versionen und will dies auch nicht so schnell ändern.

Mehr zum vereitelten Terroranschlag in Wien

In eine Zeit, in der wir es hinnehmen, dass nach einer Google-Suche zum nächsten Urlaub von unserem Handy „rein zufällig“ Flug-Angebote vorgeschlagen werden. Aber es als Skandal empfinden, wenn Terroristen überwacht werden sollen.

Sollen Gefährder nach Bewilligung durch einen Richter bis auf die Unterhosen ausspioniert werden dürfen? Klares Ja. Soll die Republik über dunkle Kanäle Schadsoftware wie Bundestrojaner kaufen, um die gesamte Telekommunikation in Österreich mittels Reizworten überwachen zu können? Klares Nein.

Das Argument, durch so eine Massenüberwachung könnten Gewalttaten verhindert werden, könnte zweitens gleich weitergedacht werden, und in jedem Haushalt Videokameras und Mikrofone installiert werden. So könnte man viele Tote häuslicher Gewalt verhindern. Zurecht ist der Gedanke völlig abwegig.

Denn drittens sollten wir, auch beim sehr ernsten Thema Terrorabwehr, sehr genau abwägen , welche Freiheiten wir gegenüber dem Staat aufgeben wollen, um mehr Sicherheit zu bekommen. Leider verdienen unsere Nachrichtendienste derzeit wegen diverser offener Skandale (Causa BVT-Razzia, Causa Ott und Marsalek, Causa Wiener Terror-Amoklauf trotz Warnung aus der Slowakei) auch nicht das volle Vertrauen.

Bernhard Gaul ist Innenpolitik-Redakteur