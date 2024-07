Immerhin habe die Stadt habe schon viele polizeiliche Aufgaben übernommen, etwa das Fundwesen oder die Parkraumbewirtschaftung : „Das war immer verbunden mit der Auflage, dass es mehr Polizistinnen und Polizisten auf der Straße gibt. Das ist bis jetzt nicht geschehen“, sagte Ludwig. Berufsrettung und Feuerwehr wären im Verantwortungsbereich der Stadt, selbiges ginge also auch für die Exekutive.

Generell bräuchte es aber eine Reihe von Maßnahmen, um die Sicherheit in Wien wieder zu erhöhen. Besonders poche man auf mehr Polizisten für die Bundeshauptstadt, bekräftigte ein Sprecher einmal mehr. Der Bürgermeister ließ schon vor rund einer Woche aufhorchen, als er erklärte, dass er sich vorstellen könne, dass die Stadt Wien die Polizei ganz übernimmt.

Die Videoüberwachung habe einen entscheidenden Vorteil zu anderen Vorschlägen, hieß es am Montag aus dem Bürgermeisterbüro zum KURIER: Das ebenfalls von Ludwig geforderte Waffenverbot für ganz Wien brauche eine gesetzliche Änderung. Videoüberwachung sei hingegen bei Hotspots derzeit schon möglich und liege im Ermessen der Polizei , sei also leichter gleich umzusetzen.

Pannen bei der Videoüberwachung

Doch bereits vor rund zehn Jahren ging eine Ausweitung der Videouberwachung in Wien ziemlich schief. Zu einem Stückpreis von damals rund 20.000 Euro pro Kamera wurden 17 Plätze in der Stadt überwacht und rund um die Uhr überwacht. Das Projekt war teuer, brachte wenig und wurde still und heimlich beendet.

Das "Problem" ist, dass auf einzelnen Plätzen die Kriminalität schlichtweg zu niedrig ist. So wurde der Linzer Hinsenkampplatz 365 Tage überwacht, um die Zahl der Straftaten von einer pro Jahr auf Null zu senken - bei jährlichen Kosten im fünfstelligen Bereich. Und bei dem Projekt in Wien war die Bilanz ähnlich. Selbst bei einem Mordfall in Wiener Neustadt war die Kamera wenig hilfreich, geschah die Tat doch außerhalb des gefilmten Bereichs.

Auch die 2021 gestartete Kamera-Kontrolle am Reumannplatz brachte nur beschränkt etwas. Nach weiteren Vorfällen wurde heuer eine Waffenverbotszone eingeführt, außerdem gab es zahlreiche Schwerpunktaktionen der Polizei um eine wirkliche Verbesserung zu erwirken.