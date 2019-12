Die 10er Jahre: Wenn Grenzen in der Politik purzeln

Die beiden Männer saßen in einer Fensternische des Café Grien-steidl am Michaelerplatz. Es war später Abend, die Stimmung am Tisch war traut, aber gedrückt.

Dabei hätten Erich Foglar und Christoph Leitl, damals Präsidenten von ÖGB und Wirtschaftskammer, an diesem 26. Jänner 2017 allen Grund gehabt zu feiern. Sie hatten gerade ein paar Häuser weiter im Kanzleramt das Zerbrechen der Regierung verhindert. Der rote Kanzler Christian Kern war auf dem Absprung in Neuwahlen gewesen, aber Vize Reinhold Mitterlehner wollte noch einmal durchstarten mit Rot-Schwarz. Und so waren die Sozialpartner als Krisenfeuerwehr ausgerückt.