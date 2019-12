Die 10er Jahre: Besser, schneller, reicher, gieriger, unmoralischer im Sport

War es mutig? Irgendwie schon. Kam es überraschend? Leider auch.

Am Ende der 2010er-Jahre outen sich österreichische Fußballerinnen. Frauen lieben Frauen. Tatsächlich. Was eigentlich in fortschrittlichen Zeiten wie diesen kommentarlos zur Kenntnis genommen werden müsste, löst noch immer einen Orkan der Reaktionen aus. Überwiegend positiv zwar, aber nur ein ernüchterndes Beispiel des Selbstbetrugs, mit dem sich die Menschheit durch die letzten Jahre gemogelt hat.