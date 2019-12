Die 10er Jahre: Ach, wie schön ist das Umbruchsknirschen in der Kultur

Was für ein absoluter Triumph für die Kultur: So gut wie jeder hat am Ende der 10er Jahre alle Musik, mehr Filme, als man jemals schauen kann, die Klassiker der Literatur und das wertvollste Wissen in der Hosentasche.

Was für eine absolute Niederlage für die Kultur: Im Schreiduell um die smart gewordene Aufmerksamkeit geht all das unter.