Sieben Jahre Muskelkater

Eine bewegte Zeit also, in der ich die neuesten Workouts nicht nur Woche für Woche für meine Berichte am eigenen Leib probiert habe, sondern den Kollegen mit ständigem Muskelkater-Gejammere auf die Nerven gegangen bin.

Die Antwort auf die häufigste Frage, die mir als hart erschwitzte Fitness-Kennerin gestellt wurde, hat sich nie geändert: Das beste Training ist jenes, das ein Feuer in einem entfacht – zu dem man sich nicht zwingen muss und das sich so in den Alltag integrieren lässt, dass man auch wirklich dranbleibt. Das kann für den einen heißen, morgens alleine daheim mit einer Fitness-App zu sporteln. Der andere powert sich lieber mit innovativen Sportgeräten aus, wie mit TRX, dem Training der Navy-Seals.