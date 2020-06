Mein Workout: CrossFit

Diesmal war ich wirklich kurz vor dem Kollaps. Mit hochrotem Kopf schielte ich ständig zum Timer, der hinuntergezählt hat, wie lange ich noch durchhalten muss. Kettlebell-Gewichte schwingen, Kniebeugen in Kombination mit Medizinball-Werfen, Springschnurspringen – möglichst oft, möglichst schnell in möglichst kurzer Zeit. Der Schweiß liegt förmlich in der Luft. Schmerz lass nach! Atemnot! Als ich gerade schlapp machen will, motiviert mich ein Leidensgenosse: "Komm, weiter, weiter!" Keine Ahnung warum, aber es hat funktioniert.

Vorbei sind die Zeiten, in denen wir mit Bauch-Bein-Po-Trainings den Hüftspeck schmelzen lassen und dann am Laufband noch etwas für die Ausdauer machen wollten. Hier werden Muckis, Fitness und Flexibilität in einem gefordert – und das bis zum Limit. Das Herzstück des Trainings, das " Workout of the Day" dauert nur vier bis maximal 20 Minuten. Aber die sind unglaublich intensiv. Damit es nicht langweilig wird (wie könnte es nur?!), variiert das Work-out: Langhanteln, Ringe oder LKW-Reifen gehören zu den – ähm – Accessoires. In den USA (wo sonst?) boomt CrossFit ohnehin schon länger – sogar das kanadische Militär hat es eingeführt. Jetzt etabliert sich auch endlich in Österreich eine kleine Szene. Wer hier dabei ist, dem kann keiner was vormachen. Respekt.