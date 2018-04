Bodyblog: Fünf Fitnesshelfer, die man haben sollte

Im Grunde genommen ist zum Sporteln nicht einmal ein spezielles Outfit nötig – ich mache etwa manchmal beim Zähneputzen Kniebeugen. Trotzdem gibt es kleine Helferlein, mit denen das Training besser gelingt – meine fünf Favoriten möchte ich heute vorstellen:

Klingt banal, ist aber unerlässlich: Die Fitnessmatte. Am besten liegt sie gleich neben dem Bett, denn morgens ist das Training am effektivsten und man startet frischer in den Tag. Mit Anleitungsvideos auf YouTube sind schnell 10 Minuten Morgensport erledigt.

Endlos viele Möglichkeiten bieten Schlingentrainer – sie eignen sich für jedes Alter und für jedes Fitnesslevel. Die Länge der Bänder ist verstellbar, man kann sie mit den Händen fassen oder die Füße einhängen. Die Übungen zielen vor allem auf die Tiefenmuskulatur ab: Je nach Vorliebe kann man damit ein schweißtreibendes Ganzkörpertraining machen, oder man nutzt die Schlingen als Unterstützung für Dehnungsübungen. Die Schlingen lassen sich in der Tür einhängen (siehe Foto oben), aber auch um einen Baum. Marktführer ist TRX (ca. 199 €), aber es gibt auch deutlich günstigere Modelle.