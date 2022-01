Nicht politisch korrekt: Pippi, der ewige Bürgerschreck

Machte man sich in den Vierzigerjahren Sorgen um die Untergrabung von Autorität, so geht es heute um potenziell verletzte Gefühle. Das Buch, in 77 Sprachen übersetzt, gilt weltweit als Longseller. Laut Oetinger-Verlag gehört es nach wie vor zu den gefragtesten Kinderbüchern überhaupt. Insgesamt wurden 8,5 Millionen Pippi-Bücher verkauft.

Wie aber kommt es bei der „Generation beleidigt“ an, wie die Französin Caroline Fourest die identitären Linken nennt, wenn in einem Kinderbuch steht, dass „in Nicaragua alle Menschen lügen“? Könnte sich jemand daran stoßen, dass Pippi behauptet, in Brasilien gingen alle Menschen mit Ei im Haar herum? Dass sie bei ihrem Lieblingsspiel, dem Sachensuchen, einen auf dem Boden Liegenden mitnehmen und in einen Kaninchenkäfig stecken möchte? Könnte Pippi, würde sie an einer amerikanischen Universität unter die Lupe genommen, Opfer der Cancel Culture werden? Oder zumindest eine Triggerwarnung verpasst bekommen?